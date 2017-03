publié le 20/03/2017 à 17:50

C'est l'un des grands rendez-vous télévisés de cette semaine. Le premier débat de la présidentielle 2017, organisé par TF1 et LCI, entre François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les cinq candidats interrogés pendant l'émission pourront ainsi confronter leurs points de vue. Au total, les participants pourront échanger autour de trois grands thèmes pendant 2h30 au minium. Le débat sera arbitré par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Rendez-vous à 21 heures.



Sur France 2, les téléspectateurs ont rendez-vous avec la suite de Shades of Blue. La série policière est portée entre autres par Jennifer Lopez, qui incarne la détective Harlee Santos, arrêtée par le FBI, car son équipe de polices est rongée par la corruption. Désormais, elle n'a plus qu'une seule solution pour ne pas finir derrière les barreaux : faire tomber les policiers véreux et son mentor, Wozniak (Ray Liotta).

Harlee se retrouve alors entre deux feux, comme l'indique le titre complet de la série. Dans l'épisode de ce soir, intitulé Qui peut me dire qui je suis ?, l'héroïne se retrouve au cœur d'une mission périlleuse tandis que l'équilibre au sein de son équipe est de plus en plus fragile.