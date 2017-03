publié le 13/03/2017 à 20:06

Les fans de Castle n'ont pas eu le temps de sécher leurs larmes, que déjà une nouvelle série policière déboule lundi 13 mars à partir de 20h55 sur France 2. Son nom : Shades of Blue. Rien à voir avec 50 Shades of Grey, la saga sado-masochiste dont les livres ont battu des records de vente en faisant grimper la température. Ici, aucun personnage attaché à son lit, mais plutôt derrière les barreaux. Shades of Blues ("Nuances de bleu") fait d'abord référence à la couleur des uniformes des policiers américains.



Plus intéressant, l'actrice principale de ce nouveau programme est loin d'être une inconnue puisqu'il s'agit de Jennifer Lopez ! On l'oublie trop souvent mais la bomba latina sait également jouer la comédie. J-Lo a remisé au vestiaire ses costumes de scène et ses chorégraphies endiablées pour endosser l'habit d'une flic ripou, mère célibataire, obligée de balancer ses collègues pour sauver sa peau.

Un scénario plein de promesses

Dans Shades of Blue : une flic entre deux feux (le titre français de la série), Jennifer Lopez incarne Harlee Santos, une policière au parcours trouble, membre du central 64 de la police de New York. Son personnage est loin de l'héroïne parfaite, sans peur et sans reproches. À l'image de ses collègues tous pourris, l'enquêtrice s'en met plein les poches en faisant ses petits combines avec les malfrats du quartier. Le tout sous la direction de leur chef Matt Wozniak (Ray Liotta).

Mais voilà, un jour, Harlee Santos se fait prendre la main dans le sac par un agent spécial du FBI. Désormais, elle n'a plus qu'une seule solution pour ne pas finir derrière les barreaux : faire tomber les policiers véreux et son mentor, Wozniak. "Je me suis toujours dit que la fin justifiait les moyens. Mais maintenant que c'est la fin, je ne peux rien justifier", les premiers mots prononcés par Harlee Santos au début de l'histoire annonce la couleur. Le dénouement de la saison 1 promet d'être dramatique.

Le grand retour de Jennifer Lopez

La star de 47 ans sait tout faire. Chanteuse, danseuse, animatrice, styliste, Jennifer Lopez est aussi une excellente actrice. Si elle a été relativement discrète ces dernières années et surtout passionné la presse people avec ses amours (sa relation avec le rappeur Drake notamment), l'Américaine a démontré tous les talents dans de nombreux longs-métrages tels que U-Turn d'Oliver Stone, Hors d'atteinte de Steven Soderbergh, avec George Clooney, mais aussi Un voisin trop parfait de Rob Cohen.



Jennifer Lopez a également prêté sa voix au personnage de Shira dans les deux derniers épisodes du dessin animé L'Âge de glace ! La star a plus d'une corde à son arc. J-Lo s'est particulièrement investie dans la série Shades of Blue, outre son personnage, elle est également productrice de la série.

Un casting haut de gamme

Ray Liotta et Jennifer Lopez Crédit : Peter Kramer/NBC

Jennifer Lopez n'est pas l'unique atout de Shades of Blue. On retrouve dans la série, une icône du cinéma, Ray Liotta, inoubliable Henry Hill dans Les Affranchis de Martin Scorsese. Par la suite, on l'a retrouvé dans Hannibal et Revolver. Le mafieux ultime pour camper un lieutenant cabossé, attachant, attiré par l'ombre, le choix est parfait.



Moins célèbre, Drea de Matteo, qui incarne la déteste Tess Nazario, est une habituée des séries policières (New York Unité, unité spéciale, Les Experts : Miami). L'actrice de 45 ans est surtout connue pour avoir joué la sœur de Matt LeBlanc (Friends) dans la série Joey entre 2004 et 2006. Enfin, l'une des personnages clés de Shades of Blue, l'agent spécial du FBI, Robert Stahl est joué par le troublant Warren Kole, déjà vu dans FBI : duo très spécial.

La série peut remplacer "Castle"

France Télévisions l'espère fortement : Shades of Blue a la lourde tâche de remplacer Castle, sa série policière phénomène (habituée aux belles audiences). Pendant huit saisons, soit 173 enquêtes, l'écrivain de polars à succès Richard Castle (Nathan Fillion) et l'enquêtrice Kate Beckett (Stana Katic) ont passionné les téléspectateurs.



Le public français était devenu accro aux aventures enlevées, toujours saupoudrées d'un zeste d'humour, de ce couple atypique. Sans parler de leur grande histoire d'amour à rebondissements, véritable fil rouge de Castle. Shades of Blue ne propose pas de grandes tranches de rigolade, encore moins de grande passion amoureuse. Située entre The Shield et Blue Bloods, la nouvelle fiction de France 2 ne manque pas de suspens, ni de piquant.