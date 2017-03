publié le 20/03/2017 à 09:35

Les audiences de TF1 se sont envolées dimanche 19 mars. Samba, film d'Olivier Nakache, avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg se place loin devant les autres chaînes, avec 26% de part d'audience, soit plus de 6 millions de téléspectateurs. Adaptée d'un roman de Delphine Coulin, la comédie dramatique retrace les péripéties de Samba Cissé, clandestin sénégalais qui vit en France depuis dix ans, et survit grâce à des petits boulots dans la restauration.



En seconde place des audiences de cette fin de week-end, on retrouve Les Enquêtes de Morse, série policière britannique proposée par France 3. Un programme qui totalise plus de 11% de part d'audience, soit 2,8 millions de fidèles. Quai d'Orsay, le film de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, diffusé sur France 3, se place à la troisième place de cette soirée du dimanche 19 mars, en ayant attiré près de 2,3 millions de téléspectateurs, soit 9,3% de part d'audience.

Enfin, M6 proposait un nouveau numéro de Zone Interdite consacré aux escroqueries, agressions et délits routiers. Le magazine totalise 8,3% de part d'audience, soit plus de 1,9 million de fidèles.