publié le 20/03/2017 à 16:44

C'est la première fois qu'un débat est organisé avant le premier tour d'une élection présidentielle. Auparavant, les candidats se contentaient d'être reçu chacun à leur tour pour exposer leur programme. Pour cette première confrontation, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et Jean-Luc Mélenchon échangeront autour de trois grands thèmes pendant 2h30 au minimum. Le début des hostilités est prévu à 21 heures sur TF1 et LCI. Le débat sera également retransmis à la radio sur Franceinfo.



Les candidats s'exprimeront debout derrière leurs pupitres, et formeront un cercle avec les deux journalistes chargés d'encadrer les échanges : Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. "Nous avons voulu nous différencier des débats des primaires, qui ressemblaient plutôt à un face-à-face entre candidats et journalistes. Cette fois, les candidats se regarderont, ce qui favorisera au maximum l’interpellation et le débat", explique Philippe Morand, le chef adjoint du service politique de TF1 à Marianne.

Ce sera loin d'être une première pour Gilles Bouleau. Le présentateur phare du journal de 20 heures de la première chaîne avait déjà assuré l'animation de l'ultime débat de la primaire de la droite. Il était également présent lors de la première confrontation entre les candidats de la primaire de la gauche, et lors du débat d'entre-deux tours, opposant Manuel Valls et Benoît Hamon.

Je suis les interventions des candidats dans les médias, je prends des notes. C’est beaucoup de travail mais c’est passionnant Anne-Claire Coudray Partager la citation





Anne-Claire Coudray est en revanche moins rodée à l'exercice. Elle n'a jamais présenté un débat consacré à la présidentielle, comme elle le confie à Télé Z. "J’avais présenté celui des élections régionales. Là, l’enjeu est tout autre, très différent. Depuis des semaines, je suis les interventions des candidats dans les médias, je prends des notes. C’est beaucoup de travail mais c’est passionnant !", déclare-t-elle avec enthousiasme.



La mission des deux journalistes est simple : interroger, relancer mais également s'assurer du respect du temps de parole entre les 5 candidats présents. Ces derniers auront à chaque fois 2 minutes pour répondre aux questions, et pourront se faire interpeller par leurs adversaires au bout d'une minute trente.