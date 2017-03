publié le 14/03/2017 à 18:33

L'événement du jour à la télévision c'est la présentation du bulletin météo de France 3 par la jeune femme trisomique, Mélanie Ségard, à 20h35. À 21 ans, elle réalise son rêve. L'Unapéi, l'union des associations de parents de personnes atteintes de handicap mental, a relayé médiatiquement son souhait, et France 2 a accepté. Sa marraine d'un jour, c'est Catherine Laborde, qui était donc physiquement à France 2 lors des répétitions.



Ensuite, à partir de 20h55, Patron incognito revient sur M6. Cette émission permet à un patron de découvrir incognito tous les secteurs de son entreprise en se faisant passer (grimé) pour un stagiaire à former en présence de caméras supposées tourner un reportage sur ce secteur. Cela donne des scènes souvent cocasses, toujours instructives, le but n'étant pas la délation mais une meilleure connaissance des besoins de la base pour mieux travailler.

Le patron de ce soir, Yves Guatari, producteur et vendeur de chocolats raffinés, soit 30 magasins pour un CA de 44 millions d'euros, va successivement être vendeur, emballeur, et assistant du technicien chargé de transformer la poudre en chocolat dans une usine ultramoderne, trop, où faute d'un nombre suffisant de containers, le jeune employé passe son temps à courir.

Un polar qui se laisse voir sur France 3

Pour ceux qui préfèrent la fiction, ils peuvent aller sur France 3 qui propose Les sources assassines, un polar certes pas parfait mais qui se laisse voir. Il se déroule dans un établissement thermal où le médecin chef (Marthe Keller) est accusée du meurtre par empoissonnement de son patron et amant. La fille de la prévenue, une ex-flic de la crim' en congé de maternité, accourt, ce qui n'est pas du goût de l'inspecteur chargé de l'enquête.



Une fois la fiction à son terme, on peut aller sur France 2 pour suivre une passionnante enquête sur ces externes en médecine qui connaissent mieux les maladies que le malade et qui pataugent un peu au départ.



Aux alentours de 23h20, retournez sur France 3 pour un Divan passionnant consacré à une femme complexe, Brigitte Lahaie.