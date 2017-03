Jennifer Lopez est la star de la nouvelle série de France 2, "Shades of Blue"

publié le 13/03/2017 à 18:02

Le programme est riche sur le petit écran en ce lundi 13 mars. Les téléspectateurs auront le choix entre des séries emblématiques, d'autres nouvelles, des documentaires ou encore des blockbusters. La nouveauté du soir est sans conteste Shades of Blue sur France 2.



Le fiction américaine remplace l'indétrônable Castle, qui vient de faire ses adieux, et reste dans la thématique de la série policière. Une des particularité de ce nouveau feuilleton, c'est que le personnage principal est interprété par Jennifer Lopez. La star américaine campe une flic ripou obligée de coopérer et balancer ses collègues pour sauver sa peau.

Pour les téléspectateurs qui préfèrent la réalité à la fiction, un documentaire sur France 3 revient sur le quinquennat de François Hollande. François Hollande, le mal-aimé, un documentaire pour analyser ces 5 dernières années d'un président particulièrement critiqué.



Sur Canal +, la nouvelle saison de Kaboul Kitchen, avec Stéphane de Groodt continue et approche de la fin, tandis que W9 diffuse Mr et Mrs Smith. C'est sur le tournage de ce film que s'étaient rencontrés Brad Pitt et Angelina Jolie. Sur TF1, Camping paradis, Sacré Graal sur France 5 ou encore Prisoners sur M6.