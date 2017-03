publié le 14/03/2017 à 08:02

Ce mardi 14 mars à 20h35, une jeune femme trisomique co-présentera la météo sur une chaîne de télévision nationale. Cela se passera sur France 2. Mélanie Ségard, 21 ans, va réaliser son "rêve". Cette folle aventure a commencé par un appel lancé par l'Unapei, qui fédère toutes les assos qui défendent les intérêts des handicapés mentaux et leurs familles. Ils ont proposé à Mélanie de lancer un appel en vidéo sur les réseaux sociaux.



En moins de 48 heures, c'est l'emballement : plus de 180.000 personnes vont cliquer "J'aime cette vidéo". Plusieurs chaînes, dont France 2, répondent à l'appel. Pendant une semaine, Mélanie s'est donc préparée. Elle s'est entraînée à la présentation de la météo. Elle l'a fait avec Nathalie Rihouet, chef du service météo de la deuxième chaîne. Pour retenir ce qu'il faut dire, une dame lui montre des pictogrammes (soleil, pluie... et c'est parti...). En position devant le fond vert, les cartes s'affichent sur l'écran devant à droite et à gauche. Mélanie ne sera pas seule en scène.

Principale cause génétique de déficit mental, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui concerne 65.000 personnes en France et quelque 60 millions dans le monde.