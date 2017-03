publié le 14/03/2017 à 09:30

Voici un élément chiffré pour planter le décor : en France, près d'un parent sur deux (44% pour être précis) n'hésite pas à prêter son téléphone portable à son enfant de moins de 3 ans. C'est un chiffre qui vient d'une enquête menée par l'Association française de pédiatrie, qui se désole que les parents en question ne trouvent rien de mieux pour consoler ou pour occuper leur progéniture. Or les écrans sont addictifs : plus on commence tôt, plus la dépendance est consolidée.



Les conséquences à terme sont connues. Moult études ont démontré que l'overdose d'écrans retarde l'apparition du langage, favorise la déconcentration et nuit à l'attention. Elle mène aussi à l'isolement, voire à la violence. En France, il est sage de s'en tenir à la règle du "3-6-9-12". Il faut bannir les écrans avant 3 ans. De 3 à 6 ans, on peut tolérer que l'enfant regarde un peu la télé (l'idéal étant que les parents soient à proximité ou même l'accompagnent dans cette démarche).

De 6 à 9 ans, on peut introduire la console de jeu dans la vie de l'enfant, à condition bien sûr qu'il soit demandeur. S'il ne demande rien, n'allez pas lui donner de mauvaises idées. Il peut aussi avoir accès à Internet, mais pour apprendre et découvrir des choses (et pas seulement jouer !).

Enfin il faut attendre 12 ans pour autoriser votre enfant à s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais attention, vous devez connaître les codes d'accès et pouvoir garder un œil sur la page du petit.



Cette règle du "3-6-9-12" a germé dans le cortex du psychanalyste Serge Tisseron il y a une dizaine d'années. Elle semble assez sage. Cela dit, la plus grande des sagesses est de donner l'exemple en n'étant pas soi-même esclave des écrans. Ce qui n'est pas le plus simple !