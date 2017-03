Fillon le reconnaît, les télés n'ont pas annoncé le suicide de son épouse

publié le 13/03/2017 à 17:01

Une semaine après avoir accusé les chaînes de télévisions d'avoir propagé les rumeurs de suicide de son épouse Penelope, François Fillon a tenu à rectifier le tir. Le député de Paris précise ainsi, lundi 13 mars, qu'il parlait non pas de la télévision, mais des réseaux sociaux. "Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ma fille qui sur les réseaux sociaux a découvert qu'une ambulance était devant la maison de sa mère pour emmener sa mère qui avait fait une tentative de suicide", a-t-il expliqué sur Europe 1, qui lui demandait s'il était "devenu adepte des 'fake news'", un terme désignant des "fausses informations", popularisé depuis l'élection de Donald Trump.



L'affaire avait fait grand bruit. Acculé par l'affaire du "Penelopgate", menacé par une convocation chez les juges en vue d'une mise en examen et chahuté par les rumeurs de retrait de sa candidature, François Fillon tentait de reprendre la main lors d'une intervention au journal de 20 Heures sur France 2, lundi 5 mars. Une prise de parole abrupte au cours de laquelle l'ancien Premier ministre s'était indigné que "des chaînes de télés" aient annoncé "le suicide de sa femme".

Une saillie qui lui avait valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Et pour cause, aucun internaute ou journaliste n'avait trouvé trace de telles allégations. Interrogé sur le fait de savoir si ses affirmations relevaient de la stratégie de campagne, François Fillon a rétorqué : "Vous pensez que quand on entend une nouvelle comme celle-là, on est dans une stratégie de campagne ?".