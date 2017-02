publié le 09/02/2017 à 17:57

Les amateurs de série auront rendez-vous sur M6 ce soir pour deux nouveaux épisodes de la série Limitless. Adaptée du film du même nom avec Bradley Cooper, la série s'intéresse à la vie de Brian, qui a découvert le pouvoir de la drogue NZT et est obligé de collaborer avec le FBI. Dans les épisodes diffusés ce jeudi 9 février, il va faire la connaissance d'un nouvel agent, à la personnalité un peu trouble.



France 2 propose quant à elle une soirée politique avec son émission politique. L'invitée du 9 février est Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle. Léa Salamé, David Pujadas et Karim Rissouli interrogeront Marine Le Pen sur les différentes propositions de son programme. La candidate participera à un débat avec la ministre de l'Education Nationale, Najat Vallaud-Belkacem.