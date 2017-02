Laurence Boccolini est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 09/02/2017 à 10:29

Laurence Boccoline à la tête d'une nouvelle émission sur TF1

Le 11 février prochain, Laurence Boccolini retrouvera les téléspectateurs pour une nouvelle émission en prime. Dans Les Cerveaux, l'animatrice devra retrouver le Français le plus intelligent de France.

"Les Cerveau", la nouvelle émission de Laurence Boccolini

Douze candidats, entre 13 et 67 ans et venus des quatre coins de la France, s'affronteront autour de six formes d'intelligence (l'intelligence visuelle, verbale, sociale, logique, corporelle et musicale). Les téléspectateurs aussi pourront jouer. Ils auront la possibilité de tester leur intelligence en temps réel grâce à un jeu interactif nouveau genre.

"Le Grand Blind Test" de Laurence Boccolini en prime time sur TF1

Le vendredi 17 février à 20h55, l’équipe des animateurs composée de Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Elsa Fayer et Denis Brogniart sera face à l’équipe de "Danse avec les stars" avec Artus, Sandrine Quétier, Laurent Ournac et Fauve pour tenter de remporter Le Grand Blind Test. Laurie Baffie, l’indétrônable roi du Blind Test confrontera les deux équipes tout au long de la soirée.

Le retour du "Grand Blind Test" de Laurence Boccolini en prime time

La règle est simple : les deux équipes jouent l’une contre l’autre et doivent donner le nom de l’interprète le plus rapidement possible. Munis de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire.



En simultané, les téléspectateurs peuvent tester leur culture musicale en direct de chez eux ! Pour cela, il leur suffit de se connecter sur le site ou sur l’application MYTF1, à l’aide de leur ordinateur, tablette ou smartphone et de répondre en même temps que les invités.



Pour ce prime inédit, Laurence Boccolini accueillera ses invités sur un nouveau plateau avec une seconde grande scène et proposera, en plus des épreuves devenues cultes, de nouvelles épreuves 100% musicales et inédites comme l’invité mystère !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Oldelaf, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

