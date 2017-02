Iris Mittenaere : "Les Miss Univers ont un petit ami et le disent"

publié le 09/02/2017 à 11:43

Iris Mittenaere vit un rêve éveillé depuis le 30 janvier. Élue Miss Univers 2016, la jeune française s'est installée à New York pour son mandat d'un an comme plus belle femme du monde. Juste après son élection elle avait accordé sa première interview en tant que Miss Univers à RTL. Jeudi 9 février elle est revenue sur sa nouvelle vie sur Europe 1, l'occasion pour elle d'évoquer ses difficultés avec l'anglais et sa vie privée.



La ch'ti de 24 ans a confié ne pas avoir eu le temps de beaucoup se reposer depuis son élection avec toutes les interviews qu'elle donne. Une présence dans les médias qui stresse la jeune femme, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle : "J'ai parfois un petit peu de mal. Il suffit que je ne comprenne pas un mot pour ne pas comprendre la phrase. Parfois c'est un peu stressant parce que je ne peux pas dire tout ce que je veux dire".

Good Morning America ¿ #nyc #ny #picoftheday #missuniverse #missfrance #GMA #goodmorningamerica A photo posted by Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) on Feb 6, 2017 at 6:00am PST

Une situation qui peut être handicapante pour Iris Mittenaere qui prend son rôle très au sérieux. Elle avait confié au micro de RTL : "Être élue Miss Univers, c'est un symbole. Vis-à-vis des étrangers, la France a perdu de sa majesté et je pense que l'on va inciter les étrangers à venir visiter notre beau pays. Je suis l'ambassadrice de la France et de l'Europe dans le monde".



Iris Mittenaere vit dans un très bel appartement avec vue sur Central Park, en plein coeur de la grande pomme, qu'elle partage avec Miss USA et Miss Teen USA. Avec ce rythme de folie, a-t-elle le droit à une vie privée ? "Il y a beaucoup moins de tabou qu'en France. Ca ne pose aucun problème, chaque année les Miss Univers ont un petit ami et le disent", a-t-elle confié sans donner plus de détails.