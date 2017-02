publié le 08/02/2017 à 23:48

L'aventure Top Chef 2017 s'arrête pour Thomas. Lors du troisième épisode de la compétition culinaire diffusée sur M6, il a dû rendre son tablier après les trois épreuves du soir. Entre celle de la boîte noire, puis de l'épreuve du poulet de Bresse revisité et la dernière chance, Thomas n'a pas réussi à convaincre son chef de brigade et les autres membres du jury de l'émission.



Cette troisième semaine de compétition n'a pas laissé les candidats indifférents. La soirée a débuté par l'épreuve de la boîte noire. Deux candidats de chaque brigade devaient goûter le plat mystère de Jean-François PIège, dans le noir total puis reproduire le plat à l'identique. Le chaud-froid de bœuf agrémenté d'une chips de tendons et d'une glace aux harengs fumés ont donné du fil à retordre aux chefs de la compétition. C'est finalement Maximilien, grand favori chez les internautes et Kelly de la brigade d'Hélène Darroze qui se retrouvent directement à l'épreuve de la dernière chance, car ils n'ont pas reconnu assez d'ingrédients de la recette.

Giancita Trevero en panique devant Georges Blanc

Pour la seconde épreuve, les candidats se retrouvent en Bresse, face au chef étoilé Georges Blanc. Ils doivent revisiter le plat traditionnel de la volaille accompagné de pommes de terre. Mais avant, ils doivent se soumettre à un test de connaissances culinaires. Les candidats, doivent identifier des pâtes, des gâteaux et des cucurbitacées afin de gagner le maximum de temps pour réaliser leurs recettes.

L'épreuve ne se passe comme pas comme prévue pour Giancita qui loupe ses cristallines de pommes de terre. Heureusement, sa chef de brigade Hélène Derroze parvient à calmer la candidate qui change finalement ses cristallines pour une peau grillée de poulet. Cependant le plat n'a pas assez de "profondeur de goûts", selon le chef étoilé. C'est finalement Guillaume qui retient l'attention de Georges Blanc. Giancita et Thomas se retrouvent en dernière chance.

L'épreuve de la dernière chance sur le thème "Faites nous craquer'"

Les 7 candidats de la dernière chance de cette semaine

Maximilien, Franck, Jérémie, Kelly, Giancita, Thomas et Alexis se retrouvent donc dans l'épreuve de la dernière chance. Ce dernier n'a pas réussi à identifier les fromages lors de l'épreuve du test culinaire. Tous les sept devront séduire les jurys à l'aveugle, avec un plat gastronomique sur le thème : "Faites-nous craquer". Les candidats partent sur des desserts, qui doivent impérativement craquer avant la dégustation des chefs. Malgré tous ses efforts, Thomas a échoué lors cette épreuve avec son vacherin.