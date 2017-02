"Le Grand Journal" de Canal+ va-t-il s'arrêter ?

publié le 09/02/2017 à 10:29

Le clap de fin serait proche pour Le Grand Journal, l'émission emblématique de Canal+ ? En grandes difficultés depuis la rentrée, le programme pourrait être stoppé dans les prochains mois. En cause, des audiences en chute libre, la concurrence rude de Quotidien, C à vous et Touche pas à mon poste, mais aussi peut-être les multiples changements de présentateurs et d'équipe, qui ont eu raison de la fidélité du public du talk show de la chaîne cryptée.



Le site Puremedias révèle que la Canal+ réfléchirait "à y mettre un terme dès le mois de mars ou avril prochain". Depuis les départs successifs de Michel Denisot, présentateur emblématique de l'émission, puis d'Antoine de Caunes et de Maïtena Biraben, les audiences du Grand Journal de Victor Robert sont au plus bas. Ce mercredi 8 février, le programme a rassemblé 121.000 téléspectateurs, soit 0,6% de part d'audience, plaçant l'émission bien loin derrière ses principales concurrentes que sont Quotidien (1,5 million) et Touche pas à mon poste (1,7 million).

Si les rumeurs vont bon train sur les projets de Canal+ sur ce qui remplacera Le Grand Journal, aucune n'a pour l'instant été confirmée. Le site Téléstar affirmait mercredi 8 février que Vincent Bolloré, le PDG du groupe, pourrait placer Jean-Marc Morandini sur le créneau de l'émission en access prime-time créée en 2004. Une information rapidement démentie par Canal+.