publié le 19/04/2017 à 09:41

Que vont devenir Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette ? Les personnages piquants de Dix pour cent sont de retour mercredi 19 avril à 21 heures sur France 2. La série à succès créée par l'ancien agent Dominique Besnehard, avec Fanny Herrero (showrunneuse) et Cédric Klapisch (producteur associé), également diffusée sur Netflix, s'ouvre pour une deuxième saison.



Six nouveaux épisodes vont nous plonger une nouvelle fois dans le monde sans merci du cinéma français avec toujours plus de stars et leurs caprices. Après Nathalie Baye, Julie Gayet ou Cécile de France, c'est au tour de Juliette Binoche, Isabelle Adjani ou encore Fabrice Luchini de venir interpréter leur propre rôle à la télévision.



La première saison a été diffusée il y a plus d'un an maintenant, en octobre 2015. C'est pourquoi, pour vous rafraîchir la mémoire, voici où nous ont laissé les quatre agents de cinéma de l'agence ASK interprétés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère.

Une fin sous tension pour l'agence et les agents

Que ce soit dans leur travail ou leur vie privée, les quatre personnages principaux sont dans la tourmente à la fin de la saison 1. Andréa (Camille Cottin), s'est montrée sous un jour plus vulnérable et sentimental. Lors d'une soirée arrosée, elle embrasse une fille, devant sa petite amie abasourdie. Si elle veut la reconquérir, elle va devoir la convaincre de ses sentiments. Mais Colette Brancillon (Ophélia Kolb) n'est pas du genre à se laisser faire.



D'autant qu'elle est également la contrôleuse fiscale de l'agence, soumise à un contrôle après le décès de son fondateur au premier épisode de la série. Si Mathias (Thibault de Montalembert) était pressenti pour racheter la boîte, il en est désormais bien incapable puisqu'il a été jeté dehors par sa femme. Il lui a avoué que Camille, la nouvelle de l'agence et assistante d'Andréa, est en réalité sa fille cachée.



Quant à Gabriel (Grégory Montel), il s'est trouvé une nouvelle star prometteuse à la fin de la première saison : Sofia, la standardiste. Peut-être plus qu'un contrat encourageant d'ailleurs. Au dernier épisode, les deux personnages commencent à flirter. Enfin, Arlette (Liliane Rovère) se promène toujours avec son chien Jean Gabin.



C'est l'agence qui est dans le plus gros pétrin. Sans acheteur, elle risque de couler. ASK passe devant le tribunal pénal des affaires et menace de mettre la clef sous la porte, et des tas de contrats de stars à la poubelle. En attendant d'être sauvée dans la nouvelle saison.

> Dix Pour Cent - Saison 2 - La bande annonce