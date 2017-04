publié le 19/04/2017 à 10:57

Après avoir réuni en moyenne 4.5 millions de téléspectateurs en saison 1 l'an dernier, la deuxième saison de Dix pour cent démarre mercredi soir à 21 heures sur France 2. Le série raconte avec truculence la vie d'ASK, une entreprise pas tout à fait comme les autres puisqu'il s'agit d'une agence qui gère des stars de cinéma. 10%, c'est la part que prend un agent sur les contrats de l'acteur/trice dont il s'occupe. Point de départ de l'histoire : ASK est en plein tourment depuis la mort brutale de son fondateur...



Quatre agents campés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère, se battent pour la survie de leur boîte. Les stars dont ils s'occupaient dans la saison 1 s’appelaient Cécile de France, Line Renaud, Laura Smet ou encore Nathalie Baye. On avait laissé l'agence en plein doute, la revoici donc, dans la saison 2, sauvée par un nouveau personnage, Hicham Janowski campé par l'acteur Assaâd Bouab, un jeune investisseur qui n'y connait rien au monde du cinéma.

Les destins se croisent et plus que jamais c'est une saison d'histoires d'amour et de ruptures. Ramzy en fait partie, marié pour l'occasion à Virginie Efira dans le premier épisode, au cours duquel le couple explose. "J'ai vu la saison 1 que j'avais trouvée formidable, et je me demandais pourquoi ils m'appelaient pas", explique le comédien découvert avec Éric Judor.

Le fil conducteur, "c'était de faire évoluer les agents, inspirés de gens existants (...) Et toutes les histoires des guests sont vraiment arrivées, comme l'histoire des paparazzi. Tout est vrai", promet Dominique Besnehard, créateur de la série.



Aux côtés de Ramzy et Virginie Efira, se succéderont ainsi Fabrice Luchini, Julien Doré, Guy Marchand, Norman, Juliette Binoche, Christophe Lambert, tous maternés par cette agence... Ils ont même réussi à convaincre Isabelle Adjani de participer, parait-il "la plus simple", selon l'ancien agent. La saison 2 est à retrouver dès ce soir sur France 2 pour les deux premiers épisodes. Il y en a six en tout.