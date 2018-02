Pascal Elbé et Camille Lou dans "Les Bracelets Rouges"

publié le 06/02/2018 à 11:19

Pour cette soirée du lundi 5 février, TF1 est en tête des audiences télé avec Les Bracelets rouges. Cette nouvelle fiction avec Pascal Elbé, Camille Lou et Michael Youn démarre bien puisqu'elle a attiré 5,7 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre à cette occasion une part d'audience de 22,5% selon Médiamétrie.



En deuxième position, on retrouve L'Amour est dans le pré sur M6. Le programme animé par Karine Le Marchand a séduit près de 3,3 millions de téléspectateurs (13,8% de part d'audiences). Un peu plus loin, la série Unité 42 diffusée sur France 2 a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 10,8%.

Sur France 3, le nouveau numéro de Faut pas rêver, consacré au Maroc a réuni 1,6 million de téléspectateurs (6,7% de part d'audience). Enfin, le film Renaissance diffusée sur W9 a été regardé par 1,2 million de téléspectateurs (4,9% de part d'audience).