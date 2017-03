publié le 18/03/2017 à 16:21

À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Vanessa Burggraf et Yann Moix recevront le vice-président du Front National et député européen Florian Philippot. Il viendra donner son analyse sur la campagne et sur la position de la candidate de son parti, Marine Le Pen. Donnée en tête du premier tour de scrutin par de nombreux sondages, la présidente du FN entre, comme les autres candidats, dans la dernière ligne droite.



Toujours au rayon politique, le député des Alpes de Haute-Provence et porte-parole d'Emmanuel Macron Christophe Castaner sera également sur le plateau de France 2 pour faire le point sur la campagne de son candidat, qui fait office de surprise et qui pourrait très bien, selon les sondages, se retrouver au second tour le 7 mai prochain.

Seront également présents dans l'émission Isabelle Mergault, qui viendra nous parler de son livre Un escargot tout chaud (Grasset), Christophe Ono-dit-Biot, pour son ouvrage Croire au merveilleux (Gallimard) et la comédienne Clémentine Célarié, qui sera accompagnée de Jean-Benoît Patricot, auteur de la pièce de théâtre Darius, dont elle est à l'affiche actuellement au théâtre des Mathurins à Paris.