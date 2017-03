publié le 12/03/2017 à 06:00

En 2012, elle n'avait recueilli que 0,56% des voix au premier tour et postule de nouveau à l'élection présidentielle, en 2017, pour le parti d'extrême gauche Lutte ouvrière, dont elle est porte-parole depuis 2008. Nathalie Arthaud est l'invité d'On n'est pas couché du samedi 11 mars, sur France 2, pour exposer son programme présidentiel et livrer sa vision politique du monde et de la France.



De la prochaine échéance électorale, justement, elle affirme que "oui", être une femme candidate, alors que la campagne n'en compte qu'une seule autre - Marine Le Pen -, cela a un sens particulier. "Vous savez bien, Arlette Laguiller avait été la première femme candidate à la présidentielle en 1974 et oui, on en est vraiment vraiment fiers, parce que le féminisme, on se l'applique", détaille-t-elle.

D'Arlette Laguiller, dont elle a été porte-parole à l'élection présidentielle de 2007, Nathalie Arthaud dit qu'"elle va très bien et elle m'accompagne dans cette campagne, évidemment, elle fait partie de mon équipe, elle suit toutes les émissions, on débriefe ensemble".

Questionnée sur ce qui la différencie de Jean-Luc Mélenchon, reçu quelques minutes plus tôt par Laurent Ruquier et son équipe, la conseillère municipale de Vaulx-en-Velin répond : "Je ne partage pas la même politique, les mêmes perspectives" que le leader de la France insoumise, dit-elle, estimant que "lui s'adresse aux travailleurs en disant 'votez pour moi et puis je m'occuperai de vous'".



Et Nathalie Arthaud de développer : "Moi, je me présente sans faire de promesse électoraliste. J'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs, les salariés à mettre en avant leurs intérêts et leur conscience d'avoir à se battre pour les imposer parce que je ne pense pas que c'est en sortant des traités européens ou en passant à la VIe République qu'on empêchera les licenciements ou qu'on luttera contre ce chômage de masse ou qu'on empêchera le blocage des salaires. Je pense que c'est un combat à mener contre ceux qui décident aujourd'hui."