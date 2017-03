Jean-Yves Le Drian va rallier Emmanuel Macron

publié le 17/03/2017 à 01:42

C'est un soutien de poids, celui de l'un des membres les plus en vue du gouvernement, dont va pouvoir bénéficier Emmanuel Macron, à un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril prochain. Selon une information du Figaro le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian va annoncer le lundi 20 mars, lors du bureau exécutif du conseil régional de Bretagne, qu'il va se ranger derrière l'ancien ministre de l'Économie et leader du mouvement "En Marche !".



Plusieurs personnalités socialistes ont déjà fait part de leurs réserves à soutenir Benoît Hamon, le candidat désigné lors de la primaire organisée par le parti en janvier dernier. Le programme de celui-ci apparaît en effet pour certains trop clivant et laisse planer un grand doute quant à sa capacité à rassembler suffisamment pour lui donner une chance d'accéder au second tour. Une situation que la plupart des sondages d'intentions de vote confirment, plaçant la plupart du temps Benoît Hamon en quatrième position, derrière Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon.

Toujours selon Le Figaro, Jean-Yves Le Drian sera dès ce vendredi 17 mars aux côtés du secrétaire général d'"En Marche !", Richard Ferrand, dans sa circonscription du Finistère. Une façon de montrer qu'il compte bien peser de tout son poids dans la campagne et aider l'ancien ministre controversé à poursuivre sa marche en avant.