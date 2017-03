"On n'est pas couché" : Benoît Hamon livre sa vision de la France

publié le 05/03/2017 à 04:30

Il est le candidat socialiste à l'élection présidentielle de mai prochain. Benoît Hamon était l'invité d'On n'est pas couché, samedi 4 mars, sur France 2. Le député des Yvelines venait présenter ses idées, sa personne, donner sa vision de la société, et présenter son livre, Pour la génération qui vient (Editions des Equateurs), à paraître le 10 mars.



D'emblée, le candidat affirme trouver "assez ridicule de penser qu'[il] concentrerait en [lui] le génie de la nation qui [l']amènerait à être la solution à tous les problèmes des Français". "Je crois que nous avons des institutions très immatures", poursuit-il, estimant que "la Ve République est très mal assortie avec le siècle dans lequel nous vivons".

Benoît Hamon dresse aussi le bilan de la France : "assaillie par le terrorisme, confrontée à des défis considérables en matière de transition démographique, de transition écologique, de transition sur le travail". "Ces défis seront posés, il faudra montrer un cap et un chemin mais je pense qu'au fond, la crédibilité de celui ou celle qui se présente au suffrage des Français, aujourd'hui, tient d'abord à la volonté qu'il ou elle a de redonner du pouvoir aux citoyens français", estime encore l'élu socialiste.

Dans le cadre de son actuelle candidature à l'Élysée et pour écrire son livre, l'aspirant président explique avoir voulu s'appuyer "sur la génération qui vient" et sur "les conditions d'existence de ceux qui vont être amenés à construire le monde dans lequel vont vivre [ses] filles." "J'ai voulu me projeter et essayer d'imaginer ce que seraient les grandes transitions", poursuit-il, citant notamment le "rapport au travail".



"Si le travail se raréfie et que la sécurité sociale est financée justement par des cotisations assises sur le travail, et bien demain, le débat que nous aurons c'est de savoir si nous partons à la retraite à 70 ans après avoir cotisé 45 annuités", développe le candidat du Parti socialiste.



"Il faut essayer d'imaginer le monde tel qu'il vient et pas tel qu'il fut et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au bout du compte, le débat présidentiel, aujourd'hui, recycle des solutions qu'on a déjà expérimentées ailleurs ou déjà expérimentées chez nous", estime encore Benoît Hamon.