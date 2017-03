publié le 12/03/2017 à 06:30

Candidat à l'élection présidentielle pour la seconde fois, après 2012, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'On n'est pas couché, samedi 11 mars, sur France 2. Le leader de la France insoumise venait défendre ses idées politiques, et notamment son programme présidentiel.



À la première question, celle de savoir pourquoi son score dans les intentions de vote n'évolue pas "depuis 5 ans", selon Laurent Ruquier, l'eurodéputé rétorque que "c'est bien quand même si vous tenez compte du fait que mon concurrent au PS a lui perdu la moitié de ses voix", estimant que ces chiffres vont décoller "quand ça sera le moment".

Et Jean-Luc Mélenchon de poursuivre : "Ça s'appelle une démocratie. Ce que je fais n'est pas simple. Je présente une vision du monde, une cohérence, un programme. Ça ne fait pas cinq ans, ça a pris du temps de mettre tout cela au point."

On construit une confiance, une volonté, et c'est d'abord cela que je dois respecter" Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle





À Laurent Ruquier, qui souligne que le leader de la France insoumise est le seul, avec Marine Le Pen, à être déclaré candidat depuis longtemps, il répond qu'il a "bien fait de commencer tôt". "Parce que moi, je suis enraciné. Et quand c'est tous les jours la tourmente, ça tient bon parce que vous avez à faire à des gens qui, dans le temps, on construit une confiance, une volonté, et c'est d'abord cela que je dois respecter", dit-il.



Revenant sur l'idée d'une alliance avec Benoît Hamon, longtemps évoquée par les équipes des deux hommes, Jean-Luc Mélenchon estime que le problème du candidat socialiste, "c'est qu'il y a eu un quinquennat pourri où on a reculé sur tout".