publié le 11/09/2017 à 16:43

La règle veut qu'un chroniqueur d'On n'est pas couché ne reste pas plus de trois ans auprès de Laurent Ruquier. Après Vanessa Burggraf, c'est au tour de Yann Moix de quitter le talk-show de France 2. La saison actuellement en cours sera donc bien la dernière pour le polémiste. C'est Laurent Ruquier lui-même qui a officialisé ce départ au cours d'une interview accordée à Télé Star : "La règle, c'est trois ans dans On n'est pas couché. C'est donc la dernière saison de Yann Moix" a-t-il annoncé.



Yann Moix officie dans l'émission de France 2 depuis la rentrée 2015, prenant la suite d'Aymeric Caron. Après trois années passées au sein du talk show, l'écrivain et réalisateur est le seul polémiste à s'être assis aux côtés de trois chroniqueuses différentes : Léa Salamé, Vanessa Burggraf et Christine Angot.

Plusieurs rumeurs ont circulé sur le départ de l'écrivain depuis quelques semaines, Yann Moix songeant effectuer une dernière saison avant de quitter l'émission à son tour. Impossible pour l'heure de savoir qui pourrait prendre la succession du chroniqueur à la rentrée 2018.