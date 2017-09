publié le 10/09/2017 à 20:56

Après avoir animé Télématin pendant 32 ans et régné sur les audiences télé du matin, William Leymergie a pris tout le monde à contre-pied en lâchant France Télévisions pour rejoindre le privé. À partir du lundi 11 septembre, à 12h40, il sera sur C8, chaîne du groupe Canal+ pour une nouvelle émission intitulée William à midi.



Un programme que l'intéressé définit comme "un magazine qui rentre dans la grande famille des magazines de société. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la vie quotidienne des gens. On souhaiterait puiser dans l'actualité des moments, des idées, tel que, quand on les présente à ceux qui nous regardent, ils puissent dire 'ça, je ne connaissais pas".

Mais alors comment est apparue cette nouvelle émission ? D'après William Leymergie, c'est Vincent Bolloré "lui-même" qui a proposé le programme à l'animateur. "Ça fait quelques années qu'on se fréquente, une quinzaine environ. Et puis à une époque, quand il s'est intéressé à la télévision très précisément, quand on se voyait, il me disait 'Quand est-ce que tu nous rejoins ?'. Et puis au fil des années, quand j'ai senti que ma mission était un peu terminée (...) il était temps d'arrêter", explique le journaliste.

Dans l'actu médias cette semaine

- Anne-Sophie Lapix, nouvellement à la tête du 20 Heures de France 2, a signé un démarrage canon, lundi 4 septembre, avec 5,8 millions de téléspectateurs devant son premier JT. Sur la semaine, les audiences sont de 5,3 millions de téléspectateurs pour le journal télévisé de la chaîne publique.



- Sur France 5, malgré le départ d'Anne-Sophie Lapix, C à Vous tient le choc. Avec Anne-Élisabeth Lemoine, l'émission affiche près de 800.000 téléspectateurs de lundi à jeudi.



- Sur Canal+, Yves Calvi fait des débuts plutôt timides dans son émission L'info du vrai. Il affiche près de 200.000 curieux en moyenne. Il a cependant progressé de jour en jour au fil de la semaine.



- Sur LCI, David Pujadas fait un démarrage correct. Il affiche 125.000 fidèles, soit ce que réalisait Yves Calvi l'an passé.



- Dans le duel à distance que se livrent Cyril Hanouna et Yann Barthès, respectivement sur C8 et TMC, les deux animateurs se sont rendus coup pour coup toute la semaine. Quotidien était, en termes d'audience, devant TPMP de lundi à mercredi, avant que Cyril Hanouna ne reprenne l'avantage jeudi.