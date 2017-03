publié le 23/03/2017 à 23:12

François Fillon est passé pour la deuxième fois dans L'Émission Politique de France 2. L'invitée mystère de cette édition était Christine Angot. L'écrivaine expliquait que si l'ancien premier ministre avait retiré sa candidature, "dans l'hypothèse d'un deuxième tour Les Républicains - Le Front national, on aurait voter pour Les Républicains, sans problème et sans se sentir complice de quoi que ce soit (...) Est-ce que vous comprenez que le front républicain est mis en danger ?"



"De quel droit vous me condamnez ? De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent ? On est dans un pays de droit. Ce n'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable. Et je ne le suis pas. Vous parlez de votre bracelet, moi j'ai rendu les costumes", a répondu François Fillon.

Christine Angot : "On ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas retiré", @FrancoisFillon : "Moi, j'ai rendu les costumes !" pic.twitter.com/p5uELJZOpd — L'Emission politique (@LEPolitique) 23 mars 2017

L'échange s'est poursuivi et est devenu de plus en plus tendu. "Votre parole est malhonnête. Vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire ? C'est le coup de Bérégovoy. Ça ne passe pas, ça choque les gens. Est-ce que vous nous faîtes un chantage au suicide ? Les gens sont dans le même état que moi. Marine Le Pen attend", expliquait l'écrivaine qui a fini par quitter le plateau. Le plateau est alors en pleine ébullition, à tel point que David Pujadas est obligé d'intervenir. "S'il vous plaît. C'est un débat. C'est une enceinte où on débat tranquillement. Que vous applaudissiez, c'est limite. Mais pas d'invective à l'égard des invités", a-t-il ajouté.

En début d'émission, François Fillon déclarait que "l'image véhiculée pendant des jours et des jours par la presse me blesse. Je ne me reconnais pas dedans. Elle m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. J'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout à coup l'image qui est donnée de vous est le contraire de ce que vous êtes".

Christine Angot à @FrancoisFillon :"Le pompon de toute cette histoire, c'est le coup de Bérégovoy" #LEmissionPolitique pic.twitter.com/WHqAatAcnr — L'Emission politique (@LEPolitique) 23 mars 2017