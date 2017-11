publié le 01/11/2017 à 22:10

Il y a 5 précieux sésames, et le premier est tombé dès la première émission de Nouvelle Star ce mercredi 1er novembre. Madeleine est arrivée du Maroc afin de passer les auditions à Bordeaux et tenter de devenir la star recherchée par le télé-crochet. Et c'est peu dire qu'elle a fait bonne impression.



La jeune habitante de Rabat s'est lancée dans l'interprétation de Boa Sorte, une chanson du duo Vanessa Da Mata et Ben Harper, avec pour particularité d'être en deux langues, anglais et portugais.

Dès les premières notes, les yeux des jurés s'éclaircissent, la voix est à la fois douce et brutale, on se laisse bercer et très vite, Cœur de Pirate glisse la main afin d'appuyer sur un bouton sous la table. La lettre "R" s'allume au-dessus de la chanteuse.



Au bout de quelques dizaines de secondes, les trois autres jurés suivent et le mot "STAR" s'illumine. Madeleine hérite du premier "Star Pass" de l'histoire de Nouvelle Star. Un nouveau sésame, très précieux, qui permet à la jeune demoiselle de filer directement parmi les 15 finalistes.