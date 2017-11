publié le 01/11/2017 à 21:02

On l'attendait, c'est enfin le jour J. Nouvelle Star est certainement l'événement de ce début d'année télé. Programme culte du début des années 2000 avant de voir son audience baisser au point de passer sur D8 et d'être ensuite arrêté, le télé-crochet a été repris en main par M6. Et pour ne pas rater le retour de son ancienne émission, la chaîne a fait les choses en grand, et n'a pas manqué d’imagination.



Shy'm tout d'abord s'occupera de la présentation, dans un style plein de fraîcheur promet-on. Ensuite, le jury a été renouvelé à 100%. Exit les anciens, et place à de nouvelles tête. Outre la parité, on constate une diversité dans les métiers.

Un chanteur et une chanteuse (Benjamin Biolay et Cœur de Pirate), un producteur (Danny Synthé) et une directrice artistique (Nathalie Noennec). Le tout dans un décor neuf et surtout une formule revisitée, avec un pouvoir accru du jury, qui aura la main sur les sélections jusqu'à la finale.

Le déroulé de la soirée

21h43 - Elle accède directement en finale



21h42 - PREMIER STAR PASS... Sur Boa Sorte de Vanessa Da Mata et Ben Harper, Madeleine fait un carton et séduit tout le monde





21h40 - Madeleine, une candidate arrive du Maroc, 1.600 km pour essayer de décrocher la lune et vivre son rêve...



21h35 - Rexiane c'est ok. Idem pour Martin... Les candidats défilent sans que l'on voit les prestations en entier. Tous passent et filent vers Paris.



21h31 - Place à Lagaza, premier rappeur de la saison : débardeur, espadrilles et bermuda. Il veut chanter La tribu de Dana et une de ses propres compositions... La prestation déclenche les première grimaces. "Si t'es pas chanteur, fallait pas chanter", lâche Danny Synthé. 4 "non.

Pour #Lagaza, carreleur, c'est mort pour le chant. RT si vous pensez qu'il a un avenir dans l'humour ¿ ! #NouvelleStar pic.twitter.com/BlqrUdZweu — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 1 novembre 2017





21h30 - On découvre une Shy'm plongée au milieu des autres candidats, assistant sur un écran aux passages des autres chanteurs en devenir





21h27 - Emy conquiert le jury. Elle passe sans problème... Belle impression avec une force dans la voix et une émotion générale



21h25 - Emy, 17 ans, étudiante en conservatoire se lance dans At Last d'Etta james. "Une de mes chansons préférées au monde", lui lance Benjamin Biolay. Cœur de Pirate à les larmes aux yeux



21h22 - Dans les coulisses, Shy'm est avec la famille et accueille la candidate en sortie de plateau. Un rôle de mère poule avec les jeunes talents



21h20 - Nathalie Noennec fait un "hug" (câlin) à la jeune femme crispée... 4 "oui", Carla passe à l'étape suivante à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Le jury se lève pour calmer la jeune fille en larmes



21h17 - La jeune fille de 18 ans interprète Je te le dis quand même de Patrick Bruel



21h14 - Pour Nathalie Noennec et Danny Synthé, Alain Souchon et Maître Gims font l'éloge... Et voici la première candidate de Bordeaux. Carla.



21h10 - Début de l’émission, Shy'm est à la Cité du cinéma afin de lancer la saison... Une voix off présente les jurés un par un

21h00 - C'est parti pour une soirée riche en surprises et espérons en émotions.