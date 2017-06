Christian et Timothée vont s'affronter

publié le 21/06/2017 à 08:40

En mode Karaté kid. TF1 organise une émission très spéciale le lundi 3 juillet prochain : "Le combat des maîtres". Pour l'occasion la chaîne fait revenir sur son plateau ses deux grands champions à avoir marqué l'Histoire des 12 coups de midi : Christian et Timothée.



Les deux joueurs, tous deux remarqués pour leur longévité dans l'émission s'affronteront donc dans un ultime combat. Pour annoncer l'événement, TF1 a tourné une petite vidéo, dans laquelle, Jean-Luc Reichmann apparaît, barbichette au menton, en maître de karaté et les deux participants en kimono. Une présentation rapide des candidats, quelques pirouettes et coups approximatif : l'émission c'est lâchée sur ce teaser humoristique.

Christian, 52 ans, est reparti avec 809.392 euros de gains après avoir enchaîné 193 participations. Il est la plus grande longévité de l'Histoire des Jeux télévisés. Timothée, 24 ans a été récemment éliminé de l'émission après 83 participations et une belle cagnotte de 353.348 euros.