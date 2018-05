Meghan et Harry écoutent "Stay be me", chanté par une chorale dans la chapelle

publié le 19/05/2018 à 14:31

Sa simplicité et sa sobriété a été saluée par les nombreux spectateurs et invité du mariage princier de l'année. L'ex-actrice américaine Meghan Markle portait samedi 19 mai 2018 à Windsor une robe de mariée créée par la styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison de haute couture française Givenchy.



À la fois moderne, simple et élégante, mettant en valeur la silhouette svelte de la jeune femme de 36 ans, la robe à encolure bateau comporte une courte traîne et un long voile avec broderie en dentelle. Ce voile léger et imposant était porté par plusieurs enfants durant la périlleuse montée des marches de la chapelle Saint-George.

Arrivée seule en haut de l'imposant et majestueux escalier de pierres claires, Meghan a été accueillie par le prince Charles. La future mariée a marché a un pas lent jusqu'à retrouver Harry qui a ôté délicatement son voile.

