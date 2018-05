Le prince Harry et Meghan Markle saluent la foule depuis leur carrosse

Le prince Harry et Meghan Markle saluent la foule depuis leur carrosse Crédits : CHRIS JACKSON / POOL / AFP | Date :

Le baiser entre Meghan et Harry

Le baiser entre Meghan et Harry Crédits : RTL.fr | Date :

Meghan Markle et le prince Harry échangent un baiser à l'issue de la cérémonie de mariage

Meghan Markle et le prince Harry échangent un baiser à l'issue de la cérémonie de mariage Crédits : Ben STANSALL / POOL / AFP | Date :

Meghan et Harry échangent leurs vœux

Meghan et Harry échangent leurs vœux Crédits : RTL.fr | Date :

Meghan et Harry lors de la messe de mariage

Meghan et Harry lors de la messe de mariage Crédits : RTL.fr | Date :

Meghan et Harry devant l'autel de la chapelle St George, à Windsor

Meghan et Harry devant l'autel de la chapelle St George, à Windsor Crédits : Dominic Lipinski / POOL / AFP | Date :

Meghan et Harry écoutent "Stay be me", chanté par une chorale dans la chapelle

Meghan et Harry écoutent "Stay be me", chanté par une chorale dans la chapelle Crédits : Owen Humphreys / POOL / AFP | Date :

Les princes Harry et William dans le parc de la chapelle Saint-George

Les princes Harry et William dans le parc de la chapelle Saint-George Crédits : Odd ANDERSEN / POOL / AFP | Date :

Oprah Winfrey et Idris Elba pénètrent dans la Chapelle St George

Oprah Winfrey et Idris Elba pénètrent dans la Chapelle St George Crédits : Capture | Date :

George et Amal Clooney, sublimes à l'entrée de la chapelle

George et Amal Clooney, sublimes à l'entrée de la chapelle Crédits : Odd ANDERSEN / AFP / POOL | Date :

Le chanteur James Blunt et de nombreuses personnalités arrivent à la chapelle Saint-George

Le chanteur James Blunt et de nombreuses personnalités arrivent à la chapelle Saint-George Crédits : Odd ANDERSEN / AFP / POOL | Date :

Idris Elba et sa fiancée Sabrina Dhowre arrivent à la chapelle St George à Windsor

Idris Elba et sa fiancée Sabrina Dhowre arrivent à la chapelle St George à Windsor Crédits : Gareth Fuller / POOL / AFP | Date :

Pippa Middleton et son époux James Matthiews arrivent à la cérémonie

Pippa Middleton et son époux James Matthiews arrivent à la cérémonie Crédits : Odd ANDERSEN / POOL / AFP | Date :

Victoria et David Beckham arrivent eux aussi à la chapelle

Victoria et David Beckham arrivent eux aussi à la chapelle Crédits : Odd ANDERSEN / AFP / POOL | Date :

Les amis de Meghan Markle, la championne de tennis Serena Williams et son époux, Alexis Ohanian

Les amis de Meghan Markle, la championne de tennis Serena Williams et son époux, Alexis Ohanian Crédits : Odd ANDERSEN / POOL / AFP | Date :

publié le 19/05/2018 à 16:07

Un mariage royal inoubliable. Meghan Markle et le prince Harry se sont dit oui, ce samedi 19 mai à la chapelle Saint-George, à Windsor, devant des milliers de spectateurs et de téléspectateurs. Une fois les vœux, les alliances échangées, puis la cérémonie terminée - qui aura duré près d'une heure, les deux jeunes époux sont montés à bord d'un carrosse pour saluer la foule.



L'événement a été marqué par nombre d'instants qui resteront dans les mémoires. Une cérémonie réussie notamment grâce à la pléiade d'invités, acteurs, chanteurs, sportifs ou nobles britanniques, rassemblés autour de Meghan Markle et du prince Harry.

La jeune mariée a brillé par sa tenue aussi sobre qu'élégante créée la styliste britannique Clare Waight Keller pour Givenchy, son diadème de diamants et son long voile. Une tenue qui n'aura pas manqué de réjouir les spectateurs et invités du mariage, saluant la beauté de Meghan Markle. Le prince Harry lui, portait un uniforme militaire, comme son frère et témoin, William.