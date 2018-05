publié le 19/05/2018 à 15:16

Kate et William avaient eu droit à deux baisers sur le balcon monumental du palais de Buckingham, une petite entorse à la tradition qui veut que les membres de la famille royale ne s'embrassent qu'une fois en public. Harry et Meghan ont respecté la coutume. Le prince et l'ex-actrice américaine, dans une somptueuse robe blanche, main dans la main et visiblement émus, se sont unis samedi 19 mai 2018 à la chapelle Saint-George du château de Windsor, sous l’œil du monde entier et dans la liesse populaire.



Le prince Harry, 33 ans, et sa femme, 36 ans, ont échangé leurs vœux puis les alliances, yeux dans les yeux et souriants, avant d'être déclarés mariés par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église d'Angleterre.

À l'issue de la cérémonie, qui a duré environ une heure, ils ont échangé un baiser sur les marches de la chapelle et sous les acclamations du public, avant leur départ pour une procession en calèche, saluant la foule en liesse.