publié le 21/08/2017 à 18:19

Du sucré, encore du sucré, toujours du sucré. M6 inaugure ce lundi 21 août une émission inédite dédiée une nouvelle fois à la pâtisserie : Les Rois du gâteau. Surfant sur le succès de son programme phare, Le Meilleur pâtissier, la chaîne change ses habitudes et diffuse l'émission à partir de 18h30. Les Rois du gâteau remplace donc pour un temps Chasseurs d'appart, autre programme à succès de M6.



Aux commandes de cette nouvelle émission, Cyril Lignac, pâtissier de formation, cuisinier et animateur des programmes culinaires de la chaîne. Séparé de Mercotte, son acolyte dans Le Meilleur pâtissier, il est cette fois-ci l'unique juge des participants. Qui sont les candidats ? Quelles sont les épreuves proposées par Cyril Lignac ? Quel est l'enjeu de la compétition ? Vous allez tout savoir sur Les Rois du gâteau.



1. Des pâtissiers amateurs

Comme dans Le Meilleur pâtissier, les candidats des Rois du gâteau sont des amateurs, mais d'un niveau moindre. Alors que les candidats de la première émission citée doivent pouvoir allier technique et créativité, ceux de ce nouveau programme n'ont pas besoin de maîtriser l'art de la poche à douille pour participer. "À la différence du Meilleur pâtissier, où on choisit la crème de la crème, les amateurs désireux de participer à l'aventure sont venus simplement avec leur gâteau fait à la maison" explique Cyril Lignac.

Pré-sélectionnés par le chef pâtissier du cuisinier, les candidats ne justifient pas d'une expérience dans le milieu. À la clef ni argent, ni promesse d'un changement de vie mais simplement l'honneur de pouvoir faire goûter son travail à des clients : les gâteaux du grand vainqueur seront exposés et vendus dans une pâtisserie parisienne.

2. Une sélection en deux temps

Un long chemin attend les candidats avant d'en arriver là. Trois nouveaux pâtissiers s'affrontent chaque soir pour gagner leur place en finale. Pour la première épreuve, intitulée "gâteau maison", ils défendent leur pâtisserie devant Cyril Lignac, qui en juge à la fois l'aspect, la texture et le goût. C'est sans doute la partie la plus confortable pour les candidats, qui préparent leur gâteau chez eux et n'ont qu'à faire le dressage sur le plateau.

Les deux pâtissiers qualifiés s'affrontent ensuite sur l'épreuve des "six gâteaux individuels", qui les rapproche un peu plus des enjeux de la finale. Afin d'évaluer la commercialisation potentielle de leur gâteau, les candidats doivent réajuster leur recette pour présenter six gâteaux individuels. Le vainqueur de cette deuxième épreuve hebdomadaire se qualifie pour la finale.

3. Une grande finale

Les trois pâtissiers ayant survécu à ces deux épreuves se retrouvent en finale, où ils disposent de quatre heures pour réaliser cinquante exemplaires individuels de leur gâteau. Leurs réalisation sont commercialisées pendant toute une journée chez Fou de Pâtisserie, une boutique parisienne.



Le premier candidat qui parvient à écouler les 50 exemplaires de son gâteau verra sa recette figurée au côté de gâteaux de grands pâtissiers comme Pierre Hermé, Christophe Adam ou encore Philippe Conticini.