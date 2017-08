La Première Heure de Pierre Hermé

publié le 18/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission Pierre Hermé présentait sa collection de Pâques

Pierre Hermé à la rondeur et la douceur des macarons qui ont fait sa réputation. Issu d'une lignée de pâtissiers alsaciens, région éminente dans cet art gourmand, Pierre Hermé a quitté Colmar pour conquérir le monde avec ses créations. Ses boutiques sont aujourd'hui un peu partout France, bien sûr, mais aussi Japon, Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Il a porté sa discipline au niveau d'un art et il le prouve encore cette année pour Pâques en rendant hommage au peintre et sculpteur italien, Lucio Fontana. Pierre Hermé a créé des oeufs de Pâques Tagli, oeuvres d'art éphémères aussi belles à voir que bonnes à déguster.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Pierre Hermé qui va évoquer son arrivée à Paris, sa passion du chocolat, ses nouvelles créations, une première heure pleine de confidences.

Oeufs Tagli de PIerre Hermé

La playlist de Pierre Hermé

1 - Alain Bashung -Madame rêve

2 - BEIRUT - Nantes

3 - STROMAE - Formidable

4 - LES RITA MITSOUKO - C'est comme ça