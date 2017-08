VIDÉO - "Fort Boyard" : Enora Malagré et Jeremstar au bord de la nausée

publié le 20/08/2017 à 05:37

Ils étaient six à se frotter aux terribles épreuves de Fort Boyard, samedi 19 août. Au programme, comme toujours, des défis sportifs et mentaux qui n'ont (presque) pas effrayés Enora Malagré, Brahim Asloum, Rebecca Hampton, Mokhtar Guetari, Jeremstar et Agustin Galiana.



En revanche, deux d'entre eux n'ont pas vraiment goûté l'une des épreuves : celle de Willy Rovelli. Pour obtenir un indice, l'animatrice de télé Enora Malagré et le blogueur spécialisé dans la téléréalité Jeremstar ont dû manger du haggis, célèbre plat traditionnel écossais consistant en une panse de brebis farcie.

Dégoûtés, ils ont avalé la préparation, mais n'ont pas pu retenir des haut-le-cœur et ont bien failli vomir. Mais leur persévérance a payé puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ont bien fait rire les téléspectateurs.

Je suis végétarienne ¿¿¿¿¿ tant mieux #FortBoyard — Patticia Bolle (@patricia_bolle) 19 août 2017