publié le 25/05/2017 à 16:37

Une danse, une chanson et un bouquet de fleurs. Christian a fait un retour en fanfare sur le plateau des 12 Coups de midi, jeudi 25 mai. L'ancien candidat, qui a remporté 800.000 euros grâce à l'émission de TF1, est arrivé sous les projecteurs, un gros bouquet de roses rouges à la main. "On a gardé la surprise à fond. Ça me fait plaisir de revenir, car ça faisait un petit moment ! Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas être là", a lancé celui qu'on surnomme aussi "Le Professeur".



Jean-Luc Reichmann, bien que surpris, est entré dans le jeu de l'ancien Maître de midi qui a battu tous les records de l'émission, pour le plus grand plaisir de Zette, la voix off des 12 Coups de midi, qui fêtait son anniversaire. Christian avait également préparé une chanson : une reprise du fameux Rockcollection de Laurent Voulzy. Le quinquagénaire, qui est toujours le plus grand champion des jeux télé, a modifié les paroles, en l'honneur de Zette.

"On a tous dans le cœur le rayon de soleil de 12 heures, cette petite femme très chouette, notre sœur à nous notre Zette. Happy birthday Mazette, on t'aime et on t'adore encore et encore !", a-t-il chanté, rapidement rejoint par Jean-Luc Reichmann, devant un public ravi. Tous ont ensuite entonné un "Happy Birthday", en cœur.