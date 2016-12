Le plus grand gagnant de l'émission Les 12 coups de midi s'est incliné, samedi 24 décembre lors du prime time spécial Noël, face à un ancien champion. Heureusement, Christian ne jouait pas sa place dans le jeu quotidien.

Pas si imbattable que ça. En restant 172 fois champion sur le plateau des 12 coups de midi, Christian a battu tous les records de victoires de l’histoire des jeux télévisés en France. Il est devenu par la même occasion la nouvelle vedette de l'émission de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann. L'histoire de ce papa célibataire avec de grosses difficultés financières avant de participer à l'émission, a également ému les internautes. Rien ne semblait pouvoir perturber le merveilleux conte de Noël, pourtant, samedi 24 décembre, Christian c'est incliné.



Ce soir-là, Christian Quesada et sa partenaire Sandrine Quétier rencontrent des difficultés dès le début. Sandrine Quétier, perd la première manche du jeu face à Michel Boujenah et laisse donc partir Christian avec 5 secondes de retard. La suite ne se déroule pas très bien pour le candidat qui après avoir répondu juste à deux questions, se trompe à plusieurs reprises et accumule un retard de 20 secondes. Il perd finalement la manche sur une question d'histoire.

Celui qui aura finalement fait s'incliner le champion n'est autre que Hakim, un redoutable candidat, qui totalise 59 participations. Avant même le début de la partie, Christian savait à qui il avait à faire : "Hakim est l’un des joueurs que je redoute le plus dans cette compétition car il est à fond, il a une niaque. Il a de la culture mais aussi une rapidité". Le candidat est resté très bon perdant. "Honnêtement, je n’ai aucun regret. Je crois que même avec 13 secondes d’avance, je n’aurais pas gagné", a-t-il confié en fin d'émission.



Heureusement pour Christian, il s'agissait d'un prime-time spécial. Le candidat ne jouait donc pas sa place dans le jeu quotidien, diffusé toute la semaine entre 12 et 13 heures. Il sera de retour lundi 26 décembre pour remettre en jeu son titre.