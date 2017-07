Le prince George et la princesse Charlotte attendrissants en Allemagne

publié le 20/07/2017 à 10:37

À chaque pays qu'ils visitent, leurs bouilles attendrissantes attirent tous les regards. Car la vie de princesse et de prince n'est pas de tout repos, et ce ne sont pas le prince George ni la princesse Charlotte qui vous diront le contraire.



Durant la semaine, les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge suivent leurs parents lors de leur voyage officiel de cinq jours en Europe : après un passage par la Pologne, ils sont actuellement à Berlin, en Allemagne. William et Kate ont notamment été reçus par Angela Merkel, accompagnés de leurs deux bambins.

Fatigués par la charge royale, les Berlinois ont eu droit à leur lot de grimaces qui ont fait crépiter les flashs des photographes. Le prince George n'était en effet pas très réveillé en sortant de l'avion, et n'a pas caché son ennui face au protocole.



Sa sœur Charlotte, de deux ans sa cadette, a été beaucoup plus à l'aise, faisant sensation avec un petit bouquet qui lui a été offert. Heureusement que ce voyage diplomatique s'achève très prochainement, le vendredi 21 juillet.