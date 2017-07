publié le 18/07/2017 à 10:56

Le prince George et sa sœur, la princesse Charlotte, se sont une nouvelle fois fait remarquer, lundi 17 juillet, pour le plus grand bonheur de la presse britannique. Les deux enfants ont accompagné leurs parents en voyage officiel en Pologne. Et comme à son habitude, le prince George a fait des siennes à l'aéroport de Varsovie.



William et Kate vont visiter en Pologne le musée de l'Insurrection de Varsovie ainsi que le camp de concentration de Stutthof créé en 1939 et rencontreront l'ancien président Lech Walesa. Des activités peu passionnantes pour de jeunes enfants, ce que le prince n'a pas manqué de faire remarquer. Si la princesse Charlotte a fait fondre les photographes dans les bras de sa mère, son frère de 4 ans n'a pas manqué de faire la moue. Affublé d'une chemise, d'un short et de chaussures vernies, il était fin prêt à se soumettre au protocole.

Mais ça ne semblait pas l'enchanter le moins du monde, le prince William a dû lui forcer la main pour le faire descendre du jet, et le recadrer pour qu'il salue leurs hôtes. Les mains dans les poches, le prince George n'a pas masqué sa désapprobation, et s'est même laissé aller à quelques grimaces mécontentes. Une attitude qui a fait crépiter les flashs des photographes, au grand désarroi de son père.