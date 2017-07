VIDÉO - Le prince Charles et Camilla pris d'un fou rire en pleine cérémonie

Inuit throat singing leaves Charles and Camilla in stitches

publié le 06/07/2017 à 11:42

Le rire est incontrôlable. Le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles en ont fait les frais jeudi 29 juin lors d'une cérémonie officielle à Iqalui au Nunavut, la capitale de l'Arctique. En tournée officielle au Canada, le couple a été accueilli par un chant traditionnel Inuit appelé le Katajjaq.



D'ordinaire très solennels pendant ce type d'événement, les membres de la famille royale n'ont pu cacher leur hilarité en entendant ce chant de la gorge. Le Katajjaq est une compétition de chant à laquelle les femmes sont les seules participantes. Se tenant face à face, deux femmes se relaient en faisant des bruits d'inhalation et d'expiration. Un duo au résultat inhabituel, et auquel Charles et Camilla ne s'attendaient visiblement pas.

Ce moment de gêne passé, le couple royal a pris le temps de saluer les deux chanteuses et de les remercier pour leur performance. Charles et Camilla ont ensuite quitté l'Arctique pour se rendre à Ottawa, où ils ont célébré les 150 ans du Canada.