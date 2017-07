Kate et William bouleversés au camp de concentration de Stutthof en Pologne

publié le 19/07/2017 à 10:00

Kate Middleton et le prince William sont en voyage officiel en Pologne. Le 18 juillet, ils se sont rendus dans l'ancien camp de concentration nazi de Stutthof dans le nord du pays et ont rencontré cinq survivants. "Nous sommes profondément émus par notre visite à Stutthof qui a été le lieu de tant d'horribles douleurs, souffrances et morts", ont écrit le Duc et la Duchesse dans le livre d'hommage du camp.



"Chacun de nous porte le grand poids de la responsabilité de garantir que nous saurons en tirer des leçons, et que l'horreur de ce qui est arrivé ne sera jamais oubliée et ne se répétera jamais", ont ajouté Kate Middleton et le prince William en rendant hommage aux victimes de l'Holocauste.

La veille, Kate Middleton et le prince William avaient visité le Musée de l’Insurrection de Varsovie et rencontré Lech Walesa, l'ancien fondateur historique du syndicat Solidarnosk. À partir du 19 juillet, le couple, accompagné du prince George et de la princesse Charlotte, se rendront en Allemagne. Une tournée européenne, surnommée "Brexit Diplomacy Tour", qui passera par Berlin et Heidelberg qui s'achèvera le 21 juillet, comme le rapporte le site de la BBC.