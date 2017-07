Les princes Harry et William dans "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy"

publié le 10/07/2017 à 10:51

Ce documentaire devrait assurément faire l’événement. Produit par HBO (à qui l'on doit des séries comme Game of Thrones ou True Detective) et intitulé Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Diana, notre mère : sa vie et son héritage), ce film promet des moments de vérité et d'émotions en ce qu'il retrace la vie de la princesse de Galles à travers les yeux de ses deux fils, les princes William et Harry.



"C'est la première fois que nous parlons d'elle comme notre mère, lance le prince Harry dans un court extrait. Elle était la plus vilaine des mères, plaisante-t-il. Elle était notre maman, elle est toujours notre maman, et bien sûr, pour moi, son fils, je ne peux que dire qu'elle était la meilleure maman du monde. Elle nous étouffait d'amour, ça c'est sûr".

Le film promet des révélations avec des témoignages "jamais donnés" de membres de la famille et d'amis de Lady Diana.

Un dialogue ouvert et libre entre les deux princes

Diffusé sur la chaîne britannique ITV à l'occasion des 20 ans de la mort tragique de Lady Di à Paris sous le tunnel du pont de l'Alma, ce documentaire prend la forme d'un dialogue ouvert et libre entre les deux princes. Souvenirs de leur mère, photos de famille, impact de cette disparition soudaine et très médiatisée sur leur enfance... les princes évoquent sans détour cette figure incontournable et adorée de la famille royale britannique.