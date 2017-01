C'est la rumeur qui circule sur Internet. Le chanteur britannique aurait eu une aventure avec la candidate de télé-réalité.

Julian Perretta et Nathalie Andreani en couple, la rumeur qui affole le Web

par La rédaction numérique de RTL publié le 12/01/2017 à 17:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est à grand coup de tweets interposés que la bataille fait rage. La rumeur qui affole la Toile est celle qui prête à Nathalie Andeani, ex-candidate de Secret Story, une aventure avec le chanteur Julian Perretta. Tout part de l'émission le Mad Mag, diffusée sur NRJ 12, lorsque Martika, ancienne candidate du Bachelor, lâche la première information de ce qui deviendra l'affaire n°1 des fans de télé-réalité. "Je sais que c'est vrai parce qu'elle m'a montré les messages [entre les deux intéressés NDLR]", explique la jeune femme.



De son côté, Nathalie reste évasive sur sa possible aventure avec le chanteur de 27 ans. Quant au principal intéressé, sa réponse est catégorique. "Mon Dieu non", a-t-il répondu à une fan qui lui posait la question sur Twitter. Une réponse cinglante à laquelle la Corse a répliqué sur son compte : "Ne tweete pas une chose qui pourrait mettre en colère une femme surtout lorsque les preuves sont là".



Et le démenti de Julian Perretta n'a pas seulement énervé Nathalie, mais également un certains nombre d'anciens candidats de télé-réalité, qui se sont mêlés à la conversation, à grand coup de tweets furieux. À l'image de Vivian, l'ex-compagnon de la vedette de Secret Story, qui renvoie au chanteur l'expression - qui n'existe pas en anglais, et en français non plus d'ailleurs - "You do not spit in the soup once you have tasted it" (Ne crache pas dans la soupe une fois que tu l'as goûtée).

@africanegirl72 please god no — Julian Perretta (@julianperretta) 11 janvier 2017