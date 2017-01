VIDÉO - Un petit coup de faiblesse a failli coûter sa place de champion au Maître des "12 coups de midi". Alors que les rumeurs d'élimination vont bon train, Christian doit-il craindre le pire ?

12/01/2017

Sale temps pour Christian. Depuis le 4 juillet, ce papa de 52 ans ne cesse d'épater les téléspectateurs des 12 coups de midi. Émission après émission, le candidat sort vainqueur, ce qui fait de lui une figure incontournable du programme quotidien de TF1. Avec une cagnotte qui s'élève à 809.292 euros et un total de 192 victoires au 12 janvier 2017, il est le meilleur candidat de l'histoire de l'émission, ce qui lui vaut le surnom de Grand Maître de midi.



Pourtant, jeudi 12 janvier, Christian a trouvé un adversaire à sa taille. Emmanuel, jeune diplômé d'une école de commerce, a bien failli ravir la place de champion du quinquagénaire. Comme le rapporte le site de TF1, c'est lors de la manche du Coup fatal que les fans de ce dernier ont eu des sueurs froides : retard sur le chronomètre, mauvaises réponses, Christian perd l'ascendant sur son adversaire de manière inquiétante. Passé quelques questions, Christian se retrouve avec 16 secondes de jeu au chronomètre tandis qu'il en reste 38 pour Emmanuel. Par un heureux coup du hasard, celui que Jean-Luc Reichmann surnomme "Le Professeur" se rattrape in extremis, et réussit à garder son titre de champion.

Entre faiblesses et rumeurs, un destin incertain

En passant si près de l'élimination, Christian risque d'alimenter les rumeurs de défaite. Depuis quelque temps maintenant, il se murmure que le grand champion ne le restera pas bien longtemps. Des bruits de couloir nés sur le compte Twitter du Zappeur fou. Le 9 décembre, il affirme à ses abonnés que Christian vient de perdre sur le tournage des 12 coups de midi.

Assis sur le trône depuis le 04/07/16 Christian, le plus grand champion des jeux télé, vient de perdre sur le tournage des #12coupsdemidi pic.twitter.com/oX0eRVtr6s — Le Zappeur Fou (@LeZappeurFou) 9 décembre 2016

Quelques jours plus tard, le 11, il dévoile sous forme d’énigme la date de diffusion de l'émission qui devrait voir perdre le candidat. Ainsi, selon ce mystérieux twitto, Christian pourrait faire ses adieux définitif au plateau le 15 janvier. Interrogé à ce sujet, Jean-Luc Reichmann n'a pas démenti.

#12coupsdemidi Fin du sondage. Pour ne pas spoiler, seuls les 81% qui ont voté OUI sont invités à faire pivoter leur tête d'un angle de 180° pic.twitter.com/PJNpDGrl8o — Le Zappeur Fou (@LeZappeurFou) 11 décembre 2016

Par ailleurs, Christian continue d'échouer à l'épreuve de l'Étoile mystérieuse. Malgré ses efforts et de très nombreuses tentatives, il ne parvient pas à deviner quelle célébrité se cache sur la photo partiellement dissimulée par les cases de l'écran. Alors que la date évoquée par le Zappeur fou se rapproche, le coup de frayeur du candidat ce jeudi 12 janvier est-il symptomatique d'une fatigue croissante ? Celui qui a confié vouloir atteindre le million avant de quitter l'émission verra-t-il son objectif avorté par un départ précipité ? Réponse le 15 janvier.