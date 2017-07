Yvelise et Françoise se disputent les faveurs de Jean-Marc.

L'ambiance est électrique dans L'Amour est dans le pré. Les agriculteurs accueillent leurs deux soupirant(e)s dans des ambiances parfois tendues. C'est le cas notamment de Jean-Marc, qui accueille chez lui Françoise, prétendante éconduite l'année précédente, et Yvelise. Les deux femmes sont chacune prête à en découdre pour remporter le cœur de leur céréalier et ne cachent pas leur rivalité.



Françoise arrive avec beaucoup de nourriture, espérant séduire l'agriculteur de 52 ans avec ses petits plats, ce qui irrite profondément sa rivale. Mais les tensions ne s'apaisent pas quand Jean-Marc décide de les amener au restaurant. Tout oppose les deux femmes, de l'humour à l'intérêt pour la boisson. Durant tout le dîner, les deux femmes s'échangent des regards noirs.

Si Jean-Marc rit aux blagues de Françoise, il reste plutôt imperméable à celles de son autre prétendante. Françoise finit même par mentionner le sécateur qu'elle garde dans sa voiture. Il n'en fallait pas plus pour amuser les internautes fans de L'Amour est dans le pré, qui s'en sont donnés à cœur joie sur Twitter.

Yvelise elle va fumer Françoise d’un coup on va rien comprendre.#ADP2017 #ADP pic.twitter.com/HeHwY0B4Bw — Super Zappeur (@superzappeur) 17 juillet 2017

Y a de l ambiance chez Jean Marc #ADP #ADP2017 — les ¿¿ de Pinpin (@etoilesdepinpin) 17 juillet 2017

Yvelise elle va se jeter sur Françoise pour la découper #ADP2017#ADP — Nico Ldn¿ (@tenaka50) 17 juillet 2017

Françoise qui veut ramener le sécateur et les gants ... ça va saigner #adp — Hampar Nico (@HamparNico2012) 17 juillet 2017