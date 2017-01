"L'amour est dans le pré" : Carole, un peu "perchée", séduit les internautes

REVUE DE TWEETS - Carole est éleveuse de chiens Saint-Bernard. Sa personnalité haute en couleur a plu aux internautes.

Crédit : Aurélien Faidy / M6 Carole, 48 ans, est éleveuse de chiens Saint-Bernard en région PACA

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 09/01/2017 à 23:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Pour vivre heureux, vivons perché". C'est la doctrine qu'applique Carole dans son quotidien et qu'elle a su bien démontrer lundi 9 janvier lors de la diffusion de son portrait dans L'amour est dans le pré. L'éleveuse de chiens Saint-Bernard dans la région Provence-Alpes-Côte D'azur s'est confiée sur sa vie à Karine Le Marchand. Son côté bonne vivante et un peu perchée a séduit les internautes. À 48 ans, elle est mère de six enfants issus de deux mariages, vit dans une maison complètement reculée et dégage une vraie joie de vivre.



Les téléspectateurs ont aussi été étonnés de l'expérience extraordinaire qu'a vécu Carole. Il y a vingt ans, celle-ci a été victime d'un accident de la route qui l'a plongée dans le coma. Elle n'en garde aucune séquelle mais a dû réapprendre à marcher et à parler. Carole dit elle-même qu'elle a vécu l'expérience de l'au-delà mais que ce n'était pas son heure de partir. Une histoire qui a séduit les internautes, ils sont nombreux à avoir fait d'elle leurs préférées de cette douzième saison de L'amour est dans le pré.

Elle est craquante cette petite Carole, toute calme, reposante. #ADP #ADP2017 — Berbère Moon ¿¿ (@Didouch_) 9 janvier 2017

Carole ¿ une âme blessée, je l'adore. Bonne chance ds ADP carole ¿ #ADP2017 — agnes rainette (@AgnesRainette) 9 janvier 2017