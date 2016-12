À peine la dixième saison terminée, M6, qui diffuse l'émission, dévoile les premiers portraits des candidats de la prochaine édition.

26/12/2016

L'Amour est dans le pré revient pour une douzième saison ! Après la fin de la précédente édition, le 31 octobre dernier, M6 diffusera, le 2 janvier prochain, les quatorze portraits des nouveaux candidats de l'émission. Sur le compte Facebook de L'amour est dans le pré, les producteurs ont d'ores et déjà commencé à dévoiler les premiers agriculteurs.



L'émission phare de M6 vient à peine d'achever la diffusion de la onzième saison. Un programme qui rassemble toujours autant de téléspectateurs, avec en moyenne 4,4 millions de fidèles sur toute l'édition 2016. Récemment, les fans de L'amour est dans le pré ont été éprouvés par la tragique disparition de l'un des anciens candidats de l'émission.



Les portraits de sept d'entre eux, soit la moitié du cru 2017 de l'émission, viennent d'être publiés sur les réseaux sociaux. Depuis le 20 décembre, deux femmes et cinq hommes ont ainsi été présentés. Petite nouveauté de la prochaine saison, un pêcheur fait son entrée dans le casting de L'amour est dans le pré 2017 ! Découvrez les premiers portraits des agriculteurs à la recherche de l'amour.

Gérard, 52 ans, éleveur de vaches et de brebis en Nouvelle Aquitaine

Le premier des portraits à avoir été dévoilé, c'est celui de Gérard, alias "Gégé". Âgé de 52 ans, il est éleveur de vaches et de brebis allaitantes, en Nouvelle Aquitaine, dans le sud-ouest de la France. Une région où les gens le connaissent bien comme étant l'homme le plus gentil.



Son père dit de lui qu'il a toutes les qualités. Gérard recherche une femme avec des formes et assez grande, de plus de 1m68, qu'il se fera une joie d'accueillir dans sa ferme de Nouvelle Aquitaine.

Julie, 33 ans, éleveuse de chevaux en Normandie

La jeune Normande de 33 ans est à la recherche de l'amour. Jamais mariée et sans enfant, Julie élève des chevaux en Normandie. Passionnée, elle se dit sensible à l'énergie des gens et capte la tristesse de ceux qui l'entourent.



Elle aime les hommes assez costauds, virils, plutôt grands et attentionnés. La jolie blonde n'attend qu'une seule chose, être aimée et se sentir importante à travers les yeux de l'élu de son cœur.

Sébastien, 40 ans, éleveur de brebis et de vaches en Nouvelle Aquitaine

À 40 ans, cet agriculteur a déjà deux enfants d'une précédente union et habite en Nouvelle Aquitaine. Celui qui voulait être professeur de mathématiques élève désormais des brebis et des vaches allaitantes. Il recherche quelqu'un qui puisse s'adapter à la vie à la ferme, et qui s'intéresse à son métier, pour lui transmettre sa passion et son savoir faire.



Amoureux des bêtes, Sébastien aime la simplicité et souhaite se montrer tel qu'il est. Il n'a qu'une peur, tomber sur une femme qui ne saura pas s'adapter à son mode de vie à la ferme.

Raphaël, 44 ans, pêcheur en Auvergne

Raphaël a 44 ans, et vit en Auvergne. Il se décrit comme étant quelqu'un de plutôt écolo. Premier pêcheur de l'histoire de l'émission, Raphaël croit au coup de foudre et voudrait une femme ouverte, à l'esprit d'aventure.



Amoureux de nature et de grand air, le pêcheur aux yeux bleus souhaite partager sa passion avec une femme. L'émission lui permettra-t-elle de rencontrer la femme idéale ?

Pierre-Emmanuel, 43 ans, céréalier et éleveur de vaches

Cet agriculteur de 43 ans vit en Centre-Val-de-Loire, où il élève des vaches laitières et allaitantes, et cultive des céréales. Pierre-Emmanuel est très attaché à la nature, bavard et recherche une femme démonstrative, "jolie et cultivée".



C'est son grand-père qui lui a transmis l'amour de la nature. Un héritage dont l'agriculteur est fier, et ému. Ce grand brun aux yeux bleus a également beaucoup d'humour, et aimerait pouvoir partager sa passion avec une femme.

Nathalie, 27 ans, agricultrice en Bourgogne - Franche Comté

Cette jeune femme de 27 ans élève des vaches pour le lait, et des chèvres, pour produire du fromage. Sportive, Nathalie fait du vélo, du cheval et de la moto. Elle recherche quelqu'un de positif et avec un grand cœur.



Seul l'amour manque à la jeune femme pour être totalement comblée. Très souriante, Nathalie est également très active, trait de caractère qu'elle recherche chez un homme. La jolie blonde est aussi une grande amatrice de bière !

Jean-Marc, 52 ans, viticulteur et éleveur de vaches en Bourgogne

Jean-Marc fait également partie des candidats de la douzième saison de L'amour et dans le pré. À 52 ans, il élève des vaches allaitantes et est également viticulteur, en Bourgogne. Bon vivant, Jean-Marc aime la chasse de gros gibiers avec ses collègues. Une passion que, même pour une femme, il n'est pas prêt à arrêter.



L'agriculteur a beaucoup d'amour à offrir, est très protecteur et n'a pas de goûts particuliers en matière de femme.