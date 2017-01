Lady Diana aura bientôt sa statue à Kensington Palace à la demande de ses fils

Vingt ans après sa mort, une statue va être érigée en l'honneur de la princesse de Galles dans les jardins de Kensington Palace, où vivent ses deux fils.

29/01/2017

Le 31 mai 2017, cela fera 20 ans que Lady Diana est décédée. L'occasion pour ses fils, le prince William et le prince Harry de lui rendre un vibrant hommage. Un communiqué publié vendredi 27 janvier par la monarchie britannique a indiqué qu'une "statue de Diana, princesse de Galles, sera érigée sur les terres de Kensington Palace à la demande de ses fils, le duc de Cambridge et le prince Harry".



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les fils de la "princesse du peuple" ont confié : "Cela fait 20 ans que notre mère est décédée et le temps est venu de reconnaître son impact positif sur le Royaume-Uni et autour du monde avec une statue permanente. Notre mère a touché tant de vies. Nous espérons que cette statue va aider ceux qui visitent Kensington Palace à réfléchir à sa vie et son héritage".



La date d'installation ainsi que l’emplacement exact de la statue n'ont pour le moment pas été déterminés. Un comité de six personnes a été réuni par les deux princes afin de s'accorder sur le choix d'un sculpteur et de lever des fonds privés pour la réalisation de la sculpture. Cette statue sera le quatrième monument en l'honneur de Lady Diana, dont une fontaine qui porte son nom à Hyde Park. À Paris, la flamme surmontant le pont de l'Alma a longtemps été un lieu de pèlerinage pour les adorateurs de la défunte princesse.