publié le 29/08/2017 à 08:57

Ils vivent leur relation loin des médias. Julie Gayet et François Hollande se sont toujours tenus éloignés des plateaux de télévision et n'ont jamais voulu évoquer leur relation. Invitée lundi 28 août dans C à Vous, la comédienne a parlé en toute franchise de son compagnon.



Julie Gayet était venue présenter Les Noces de Figaro, qu'elle met en scène pour le festival Opéra en plein air. Interrogée par Patrick Cohen, Julie Gayet est revenue sur un moment difficile pour elle, l'annonce de François Hollande sur sa volonté de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2017. "Moi en tout cas, j'ai été très émue, il m'a fait beaucoup pleurer à ce moment", a-t-elle dit, sans vouloir répondre à davantage de questions.

Sa relation avec l'ancien président a été révélée au début de l'année 2014 par le magazine Closer, une situation que la comédienne a voulu "gérer de la manière la plus discrète, la plus droite et la plus simple". "Il y a des choses beaucoup plus graves", a-t-elle précisé. François Hollande prévoit-il de revenir dans la vie politique ? Julie Gayet préfère rester évasive : "Je pense que quand il voudra parler, s'il doit intervenir, il interviendra et vous l'entendrez vraiment".