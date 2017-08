François Hollande vante sa politique internationale et anti-terroriste

publié le 24/08/2017 à 11:24

Le président sortant ne sera pas resté longtemps silencieux. Après quelques mois en retraite qui ont suivi son départ de l'Élysée en mai dernier, François Hollande revient sur le devant de la scène politique, n'en déplaise à certains. Le prédécesseur d'Emmanuel Macron s'est livré à TV5 Monde en marge du Festival du film francophone d'Angoulême, et en a profité pour vanter son bilant international et de lutte contre le terrorisme.



Comme le rapporte Le Lab, François Hollande a loué sa propre politique internationale d'intervention, comme au Mali, en insistant sur la "nécessité d'être présent avec des forces de sécurité", appuyant son propos avec les exemples récents du Burkina Faso ou du Nigéria. "Il y a une entreprise terroriste qui exige qu'il y ait des réponses qui soient sécuritaires. Et là encore, je considère que ce qui est fait en ce moment est en continuité avec ce que j'avais engagé", se félicite-t-il.

Au passage, il donne aussi de nouvelles clefs pour continuer la lutte contre le terrorisme en insistant sur des "réponses économiques contre le sous-développement ; des réponses écologiques parce que ces régions sont celles qui sont le plus touchées par le réchauffement climatiques ; et des réponses culturelles parce que nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de ne pas avoir peur les uns des autres et de comprendre – le creuset francophone peut nous être très utile – que nous sommes finalement dans le même sillon culturel." François Hollande a bien préparé son retour sur la scène médiatique, qui n'est pas du au hasard, bien au contraire.