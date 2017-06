Tanguy Pastureau : Hollande-Gayet, un bonhomme de chemin

publié le 18/06/2017 à 09:45

VSD nous donne cette semaine des nouvelles de François Hollande. Souvenez-vous, Hollande, c’était ce petit bonhomme tout cool qui a fait une sieste de cinq ans, il figure page 120 du Livre des Records, à côté d’Akash Dhani, fakir indien qui a passé 12 années étalé sur sa planche à clous. Il est à la retraite, fait des macramés en regardant Motus, et malgré ça, Julie Gayet est toujours là, elle aime l’ennui, les chaussons et les slips à poche, c’est comme si Jessica Rabbit se collait avec l’inspecteur Derrick.



VSD nous la montre en une en train de sortir Philae, le labrador de Hollande, en fait, techniquement, c’est le chien qui la balade, puisqu’il tire sur sa laisse jusqu’à lui péter le bras, c’est la seule à faire du kite-surf avec un clebs à la place du cerf-volant. L’animal, élevé à la chouquette corrézienne, a la même force de traction que 92 bœufs, c’est l’Olivier Minne des chiens. Hollande et Gayet, les amants de la glande, ont même emménagé ensemble, François s’est installé chez Julie, il a apporté ses 24 oreillers, un pour chaque heure de la journée, et son verre à dents.

Mais, nous dit VSD, Hollande, la moitié du temps, est à Tulle, son trou, la pie a son nid, le renard son terrier, Florian Philippot BFM TV, lui a Tulle, où il végète en attendant le déluge, qui ne viendra pas, aujourd’hui il y fait le même temps qu’à Addis-Abeba. VSD raconte que le 8 juin, il avait rendez-vous avec le journal La Montagne pour une interview à 20h, il est arrivé à 19h30, il n’a tellement plus rien à faire que si vous l’invitez à une soirée zouk, à midi il est devant la boite à guincher seul en tongs en chantant Tu veux mon zizi de Franky Vincent.



Deux jours plus tard, toujours à Tulle, il a assisté à un tournoi de pétanque, il y a trois mois il discutait avec Merkel au G7, et là il regarde Henri, dit Riton la boule, 72 ans dont 64 de pétanque, lancer le cochonnet avant de se rincer le gosier à la poire. On est peu de chose, Obama c'est pareil, il était leader n°1 du monde il y a 6 mois, là il moisit en regardant sa femme Michelle cultiver son potager de courges bio.